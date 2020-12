Moeder Sharleyne: minder herinneringen door stress

De rechtbank in Assen sprak J. in 2018 vrij. De zaak wordt in hoger beroep behandeld in het gerechtshof in Leeuwarden. J. zei maandagochtend dat ze niet uitgebreider kan verklaren dan voorheen. ‘Ik kan mij niet alles meer herinneren. Nu nog minder door alle stress.’

J. raakte meerdere keren geëmotioneerd toen ze vertelde wat ze nog wel wist. ‘Ik was ‘s nachts wakker geworden door de tocht. Ik ben naar de slaapkamer van Sharleyne gegaan. Ze lag niet in haar bed en het raam was open.’ Naar eigen zeggen kon ze haar dochter in het appartement niet vinden. Buiten keek ze over de reling. ‘Dat was verschrikkelijk. Ik zag haar beneden liggen.’ Volgens J. had Sharleyne geen zelfmoordneigingen.

Alcoholprobleem

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan de flat. Ze woonde er met haar moeder. J. (41) had destijds een alcoholprobleem en Sharleyne was in beeld bij jeugdzorg. J. zei in het hof dat ze de avond ervoor flink had gedronken. Ze schat tien flesjes bier.

Het OM, dat tien jaar cel had geëist, is in hoger beroep gegaan. De aanklager gaat uit van moord of doodslag. Sharleyne zou eerst door J. zijn gewurgd. Het hof heeft vijf dagen voor het hoger beroep gereserveerd.