Duitsland: te veel provocaties van Turkije

Turkije heeft zich de afgelopen maanden aan ‘te veel provocaties’ bezondigd om de spanningen tussen Turkije en de EU te doen afnemen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU buigen zich over de vraag welke ‘gevolgen’ dat moet hebben, zegt de Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken.

Duitsland zit dit halfjaar de Europese Unie voor, maar manoeuvreert als vanouds behoedzaam in de roerige relatie met Turkije. EU-lidstaten Griekenland en Cyprus hebben het al maanden met Turkije aan de stok over onder andere gasboringen van Turkije in Griekse en Cypriotische wateren. De beide buurlanden vragen de EU om sancties. Ook Frankrijk dringt al langer aan op een hardere opstelling.

‘Duitsland heeft zich afgelopen maanden buitengewoon ingespannen om een weg te vinden om een dialoog tussen Turkije en de EU te bewerkstelligen”, zei Maas voor aanvang van de vergadering van EU-buitenlandministers. ‘Helaas is het er door de spanningen niet van gekomen dat er rechtstreekse gesprekken konden worden begonnen. Er zijn daarentegen veel te veel provocaties geweest.’