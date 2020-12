‘Johnson klaar om uit brexitoverleg te stappen’

De Britse premier Boris Johnson staat klaar om helemaal te stoppen met het overleg met de Europese Unie over een handelsakkoord. Dat zou hij willen doen als de EU niet terugkomt op haar eisen, schrijft de Britse krant The Sun.

De krant citeert een bron dicht bij Johnson die zegt dat er ‘nu echt sprake is van een eindspel”. ‘Als er aan het eind van de dag maandag geen beweging is, dan wordt op zijn minst de vraag gesteld of het nog zin heeft om door te gaan”, aldus de ingewijde. ‘We zullen niet toegeven aan EU-eisen die ons zullen verhinderen de controle terug te nemen over de regels waar Britten onder leven. Zo simpel is het.’

The Sun benadrukt dat er sinds het brexitreferendum al vier jaar, vijf maanden en veertien dagen wordt onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.