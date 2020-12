Wellicht nieuw Duits corona-overleg vóór Kerstmis

Deelstaatpremier Markus Söder kondigde zondag aan dat het zwaar getroffen Beieren de teugels strakker gaat aantrekken. Vanaf woensdag mogen mensen alleen hun huis uit als ze daar een goede reden voor hebben. Hij vindt de huidige nationale regels onvoldoende en is ervan overtuigd dat er nog voor de kerstdagen nieuw topoverleg komt.

De coronamaatregelen in Duitsland zijn verlengd tot 10 januari. Onder meer restaurants, musea en theaters blijven gesloten in deze zogenoemde lockdown-light, die al ruim een maand duurt. Eerder was al besloten tijdens de feestdagen de beperkingen voor bijeenkomsten iets te versoepelen, waardoor maximaal tien mensen mogen samenkomen.

Söder vindt 10 januari te ver weg. ‘We moeten handelen en ik denk liever vroeger dan later”, zei hij tegen de ARD. Merkels stafchef wil voor Kerstmis overleg over hoe het infectieniveau zo snel mogelijk kan worden teruggebracht tot onder de 50 besmettingen per 100.000 inwoners. Helge Braun zei tegen de krant Bild dat mensen hun contacten verder moeten verminderen. Ook is hij voorstander van een meer digitaal onderwijs voor oudere kinderen in gebieden met veel besmettingen.

Het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland vertoont geen sterke stijging meer, maar is gestabiliseerd op een hoog niveau. Afgelopen woensdag werd het hoogste sterftecijfer sinds het begin van de uitbraak gerapporteerd. Het afgelopen etmaal overleden 147 mensen door Covid-19, waarmee het totaal komt op 18.919.