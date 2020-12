1,9 miljoen kijkers voor Linda's Wintermaand met Mark Rutte

Het programma Linda's Wintermaand met premier Mark Rutte was zondag met 1,88 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond, meldt Stichting KijkOnderzoek. Naast Rutte nam ook televisiemaakster Floortje Dessing plaats op de bank bij Linda de Mol.

Het is voor de zender SBS6 al een flinke tijd geleden dat een van zijn programma's bovenaan de lijst staat.

In het interview zei Rutte niet per se op zoek te zijn naar een relatie. "Ik ben ook niet zo makkelijk hoor. Pfew", zei Rutte lachend toen Linda hem naar zijn liefdesleven vroeg. "Daar moeten we een aparte uitzending aan wijden. Ik ben een vrij Haags jongetje en ik wil gewoon mijn gang kunnen gaan. Maar je weet nooit hoe het loopt."

De andere programma's in de top 5 van best bekeken programma's zijn het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,86 miljoen), Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (1,53 miljoen), Project Rembrandt op RTL 4 (1,14 miljoen) en Klein Maar Fijn op SBS6 (1,05 miljoen). Het best bekeken RTL 4-programma was Postcode Loterij Een Tegen 50 met 953.000 kijkers.