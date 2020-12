Venezolanen boycotten massaal parlementsverkiezingen, Maduro wint

Weinig Venezolanen hebben zich zondag geroepen gevoeld om te stemmen in de parlementsverkiezingen. Volgens de vicevoorzitter van het parlement bedroeg de opkomst minder dan 20 procent. De nationale kiesraad meldt een opkomst van 31 procent. Zoals verwacht is de verkiezingszege gegaan naar de links-autoritaire president Nicolás Maduro, die daarmee de controle krijgt over het laatste politieke instituut van het land dat formeel in handen was van de oppositie. Het regime had eerder al het parlement, de Nationale Assemblee, aan de kant geschoven toen de oppositie er het voortouw nam.

Het regime van Maduro, die in de omstreden verkiezingen van 2018 werd herkozen als president, zette het gekozen parlement eerder op een zijspoor, omdat hij daar geen meerderheid had. Hij creëerde toen een 'volksvertegenwoordiging' van eigen aanhangers.

De coalitie van Maduro heeft volgens de voorzitter van de nationale kiesraad 67,7 procent van de stemmen gewonnen. De gematigde oppositiepartijen die meededen aan de verkiezingen bleven steken op 18 procent.

Boycot

Meer dan twintig miljoen Venezolanen mochten naar de stembus om de 277 parlementariërs te kiezen. Het totale aantal zetels werd daarmee verhoogd met 110. De verkiezingen werden geboycot door de voornaamste oppositiepartijen. Aan het hoofd van de oppositie staat Juan Guaidó, die in januari 2019 in een machtsstrijd met Maduro verwikkeld raakte. De op een zijspoor gezette parlementsvoorzitter wordt door tientallen landen, waaronder de VS en EU-lidstaten, erkend als de wettige interim-president van Venezuela.

Guaidó had zijn aanhangers op Twitter opgeroepen thuis te blijven. "De dictatuur wil geen verkiezingen houden, maar de hoop van dit land vernietigen", schreef de oppositieleider. "De verkiezingen zijn bedrog door de dictatuur geleid door Nicolás Maduro en zal de crisis in dit land alleen maar verergeren", schreef Julio Borges, de minister van Buitenlandse Zaken in Guaidó's schaduwkabinet.

Crisis

Het linkse regime heeft Venezuela de laatste jaren economisch de vernieling in geholpen. De crisis, gekenmerkt door hyperinflatie, tekorten aan van alles en een keldering van de olieproductie, heeft al meer dan vijf miljoen Venezolanen op de vlucht gedreven.

"Wat er vandaag in Venezuela gebeurt, is een schijnvertoning en een maskerade, geen verkiezingen" schreef minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo, zondag op Twitter. "De resultaten die bekendgemaakt zijn door het onwettige regime van Nicolás Maduro, zullen de wil van het Venezolaanse volk niet weerspiegelen." Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten erkent de uitslag niet. De EU had eerder al geweigerd om verkiezingswaarnemers te sturen.