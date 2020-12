Proces rond ‘flatdrama’ Hoogeveense Sharleyne (8) van start

In Leeuwarden begint maandag het hoger beroep tegen Hélène J., die ervan wordt verdacht haar dochter Sharleyne in 2015 te hebben gedood. De rechtbank in Assen sprak de 41-jarige J. ruim twee jaar geleden vrij. Het Openbaar Ministerie, dat tien jaar cel had geëist, ging tegen die uitspraak in beroep.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat J. het achtjarige meisje van tien hoog over de balustrade van hun flatgebouw in Hoogeveen heeft gegooid. De vrouw, die een alcoholprobleem had, woonde daar met haar dochter.

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft deze en volgende week vijf dagen voor de zaak uitgetrokken. Maandag is gereserveerd voor onder meer de bespreking van het dossier. De strafeis wordt verwacht op 10 december.

Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd. Maar toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en J. in 2017 opgepakt.