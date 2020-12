Winnaars nemen wereldwijd hun Nobelprijs in ontvangst

De winnaars van de Nobelprijzen krijgen maandag en dinsdag hun onderscheiding in eigen land overhandigd. Door de coronacrisis is dat anders dan de traditie. De Nobelprijzen worden traditioneel op 10 december (donderdag), de sterfdag van Alfred Nobel, uitgereikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm, met uitzondering van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, die in de Noorse hoofdstad Oslo plaatsvindt.

Maandag ontvangt Emmanuelle Charpentier haar Nobelprijs voor de Scheikunde in Berlijn. Dinsdag krijgen Roger Penrose en Reinhard Genzel hun Nobelprijs voor Natuurkunde in Londen en München. In de Verenigde Staten krijgen die dag Harvey J. Alter, Charles M. Rice en Michael Houghton de Nobelprijs voor Geneeskunde. Winnaars Andrea Ghez (Natuurkunde), Jennifer A. Doudna (Scheikunde) en Paul R. Milgrom samen met Robert B. Wilson (Economie) ontvangen hun prijzen in de VS op 9 december 01.00 uur Nederlandse tijd.

De uitreiking van Nobelprijs voor de Vrede vindt dit jaar niet in de Noorse hoofdstad Oslo plaats zoals gewoonlijk. David Beasley, de chef van het winnende Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, had eerder aangegeven niet naar Noorwegen te willen reizen vanwege het coronavirus. Hij neemt de prijs dinsdag in ontvangst in Rome.