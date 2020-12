Horeca komt op meerdere plekken in actie tegen coronamaatregelen

Horecaondernemers in het hele land laten maandag hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Zo is in Den Haag een protestmanifestatie, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal.

In Den Haag laten de horecaondernemers zich horen op de Koekamp. Zij willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen. Eerder lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro’s extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Maar voor de Horeca Alliantie is dat onvoldoende. Die wil een financiële compensatie tot 100 procent.

Verder lanceert KHN de landelijke campagne #BlackMonday. Onder deze noemer worden horecaondernemers opgeroepen deel te nemen aan de landelijke actie. Met de campagne wil KHN duidelijk maken ‘dat als de overheid niet per omgaande met aanvullende steun en perspectief komt, meer dan 50 procent van de sector op korte termijn failliet gaat en honderdduizenden mensen op straat komen te staan”. De campagne beoogt de overheid te dwingen een concrete datum te noemen voor heropening van de horeca en te komen met een veel ruimere compensatie van de sector.

In de avond zullen ondernemers vanaf 19.00 uur voor 5 minuten de buitenlichten aandoen om bij de overheid aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin veel zaken verkeren door de coronacrisis. ‘We willen laten zien dat we nog steeds bestaan en dat we ook willen blijven bestaan”, aldus Peter ter Heege van het Amsterdamse café de Figurantenbar. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie. Ter Heege zegt dat tot de actie is besloten omdat veel horecaondernemers de wanhoop nabij zijn nu ze door de coronacrisis noodgedwongen dicht moeten blijven.