‘Nieuwe sancties VS tegen Chinese functionarissen’

De maatregelen tegen medewerkers van de Chinese Communistische Partij (CCP) zouden maandag al kunnen worden genomen door de Amerikaanse regering. Donald Trump blijft hiermee druk op Peking uitoefenen in de laatste weken van zijn presidentschap. Op 20 januari neemt Joe Biden het roer over, ondanks dat Trump zijn nederlaag nog altijd niet heeft erkend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Tot veertien mensen, waaronder functionarissen van het Chinese parlement of het Nationale Volkscongres, en leden van de CCP, zouden waarschijnlijk het doelwit zijn van maatregelen zoals bevriezing van tegoeden en financiële sancties.

De door Peking gesteunde regering van Hongkong heeft vorige maand vier oppositieleden uit het parlement gezet nadat het Chinese parlement de omstreden nieuwe nationale veiligheidswet invoerde in de stad. Daarop besloot de voltallige oppositie op te stappen.

Washington heeft in augustus al sancties opgelegd aan de leider van Hongkong, Carrie Lam, de huidige en voormalige politiechefs en andere topfunctionarissen vanwege hun rol bij het inperken van vrijheden in de voormalige Britse kroonkolonie en het hardhandig optreden tegen de pro-democratische beweging.

In november legden het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën sancties op aan nog eens vier Chinese functionarissen in de regering en de veiligheidsdienst van Hongkong, waardoor ze niet naar de Verenigde Staten konden reizen en hun tegoeden in de VS werden geblokkeerd.