Rutte heeft spijt van ‘de olifant die de visie ontneemt’

‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert. Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen”, zei Mark Rutte zeven jaar geleden. Hij had die opmerking liever niet niet gemaakt, zei hij zondag in het SBS6⁻programma Linda’s Wintermaand.