Trump meldt dat zijn advocaat Giuliani corona heeft

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag via Twitter bekendgemaakt dat zijn advocaat Rudy Giuliani besmet is geraakt met het coronavirus. Hij wenste hem snel herstel toe om de werkzaamheden samen voort te kunnen zetten.

‘@RudyGiuliani, met afstand de beste burgemeester in de geschiedenis van New York City, die onvermoeibaar de meest corrupte verkiezingen (met afstand!) in de geschiedenis van de VS aan de kaak heeft gesteld, is positief getest op het China Virus”, aldus Trump.