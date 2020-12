Excuses familie voor jodenhaat schrijver Roald Dahl

In een verklaring verontschuldigt Dahls familie zich voor de ‘blijvende en begrijpelijke pijn’ die door sommige verklaringen is veroorzaakt. Britse media verwijzen naar een interview met het Britse tijdschrift New Statesman in 1983, waarin de auteur bijvoorbeeld zei: ‘Er zit een trek in het joodse karakter die vijandigheid opwekt, misschien is het een soort gebrek aan vrijgevigheid jegens niet-joden.’ Zelfs een schurk als Hitler koos hen niet zomaar uit, voegde Dahl eraan toe.

Die opmerkingen vol vooroordelen ‘zijn onbegrijpelijk voor ons en staan ​​in schril contrast met de man die we kenden en met de waarden die de kern vormen van Roald Dahls verhalen”, schrijft de familie.

Dahl stierf in 1990 op 74-jarige leeftijd. Zijn boeken zijn nog steeds populair over de hele wereld. Sommigen zijn verfilmd of er is een musical (Matilda) van gemaakt.