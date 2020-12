Geen extra drukte aan de kassa voor pakjesavond

Ook op vrijdag 4 december trokken hulpjes van Sinterklaas geen eindsprint door de winkelstraat voor het heerlijk avondje. Gegevens over het betaalgedrag in de Nederlandse detailhandel wees op normale drukte voor een vrijdag.

Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday luidde op de laatste vrijdag van november de doorgaans drukste periode in voor winkeliers. Met kortingen lokken zowel fysieke als onlinewinkels klanten die inkopen doen voor de feestdagen.

Online inkopen

Mede door het coronavirus gebeurde dat dit jaar vooral online. In de dagen tussen Black Friday en 5 december lag het totale aantal iDEAL-betalingen 35 procent hoger dan op gewone weekdagen. Het totaalbedrag aan onlinebetalingen steeg zelfs met 65 procent tot 1,9 miljard omzet. Ten opzichte van dezelfde week in 2019 nam het aantal iDEAL-betalingen met de helft toe.

Aan de kassa pinden mensen in dezelfde periode slechts 10 procent vaker dan in een normale week. Vergeleken met 2019 daalde het aantal pinbetalingen in de week voor pakjesavond met 5 procent. De totale omzet uit alle pin- en iDEAL-betalingen was 10 procent hoger dan in 2019.