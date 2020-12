Oppositieleidster Wit-Rusland prijst volk in strijd tegen regime

Volgens haar is elke zondagmars een nieuw signaal om niet op te geven. Tichanovskaja, die onder druk van president Loekasjenko na de verkiezingen van 9 augustus naar buurland Litouwen uitweek, zei dat er veel is bereikt. Er zijn Europese sancties en Loekasjenko wordt door het Westen niet langer als president erkend.

Vervolgde mensen zouden kunnen terugvallen op hulpprogramma’s van de democratiebeweging. Mensen zouden vooral samen opkomen voor hun rechten en niet langer buigen voor onderdrukking.

Kleine betogingen

De oppositie hield zondag opnieuw talrijke kleinere betogingen tegen het regime in plaats van een paar massale demonstraties, zoals lange tijd gebruikelijk. De tegenstanders van Loekasjenko kwamen op allerlei plekken bijeen in de hoofdstad Minsk en in andere steden, ondanks een demonstratieverbod.

Hoewel zij met een verspreiding van hun betogingen ingrijpen van de autoriteiten willen voorkomen, traden ordetroepen ook deze keer weer hard op. Mensenrechtenorganisaties meldden tientallen arrestaties.

De 66-jarige Loekasjenko wordt beschouwd als de laatste dictator van Europa. Na de verkiezing werd hij uitgeroepen tot winnaar met 80,1 procent van de stemmen. De democratiebeweging daarentegen ziet Tichanovskaia als de winnaar. De protesten hebben al geleid tot meerdere doden, honderden gewonden en ongeveer 30.000 arrestaties.