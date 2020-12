Nieuwe Klimaatmars, vijf jaar na het Akkoord van Parijs

Een coalitie van elf organisaties houdt op zondag 14 maart weer een Klimaatmars. Op 12 december is het vijf jaar geleden dat in het Akkoord van Parijs werd afgesproken om de klimaatverandering te beperken. De coalitie stelt nu dat daar weinig van terecht is gekomen en roept op tot actie.

De mars is een initiatief van de Klimaatmars Coalitie, waarin onder meer Milieudefensie, FNV, Greenpeace, Code Rood, Oxfam Novib en de Woonbond zitten. Vanwege corona wordt de mars verspreid door het hele land georganiseerd. Van een daadwerkelijke mars is daardoor ook geen sprake, maar in achttien steden zijn lokale groepen plannen aan het maken. Via de website Klimaatmars2021.nl kunnen mensen zich aansluiten bij de plaatselijke activiteiten.

‘Het wordt tijd dat het kabinet gaat staan voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en haar macht gebruikt in Den Haag én in de Europese Unie”, stelt de coalitie die de druk op de politiek wil opvoeren.

Ook in 2019 was er een Klimaatmars en toen gingen volgens de organisaties tienduizenden jongeren, wetenschappers, boeren, ondernemers en werknemers de straat op.