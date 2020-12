Kabinet weer bijeen in Catshuis om te praten over corona-aanpak

Na een pauze van een paar weken is een deel van het kabinet zondagmiddag weer in het Catshuis bijeen om te praten over de aanpak van het coronavirus. De bewindslieden praten onder anderen met RIVM-directeur Jaap van Dissel over mogelijkheden om de maatregelen te versoepelen. De kans daarop lijkt niet groot gezien de hoge besmettingscijfers.