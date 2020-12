Komende week sterft de 10.000e Nederlander aan corona

Het officiële aantal doden door de corona-uitbraak in Nederland stijgt in de komende week tot boven de 10.000. Tot en met zondag zijn 9687 sterfgevallen bevestigd en geregistreerd. De laatste weken komen er gemiddeld ongeveer zestig sterfgevallen per etmaal bij. Dit zou betekenen dat de grens van 10.000 rond komende vrijdag gepasseerd wordt.

Het is wel een symbolische grens. Het werkelijke aantal sterfgevallen door toedoen van het virus ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. In de eerste golf van de uitbraak werd nog lang niet iedereen getest op besmetting. Een onbekend aantal mensen stierf aan het virus zonder dat ooit is vastgesteld dat ze besmet waren.

De meeste doden vielen tijdens de eerste golf. Aan het einde daarvan, half mei, stond het officiële dodental op ongeveer 5600. In werkelijkheid waren toen waarschijnlijk al meer dan 10.000 coronapatiënten overleden. De tweede golf, die rond 1 september begon, eist aanzienlijk minder levens. Tot aan het begin van de golf waren zo’n 6200 mensen aan het virus overleden. Dat betekent dat in de afgelopen drie maanden ongeveer 3500 coronapatiënten zijn gestorven.

Grote steden

Het eerste coronageval in Nederland werd vastgesteld op 27 februari. Iets meer dan een week later, op 6 maart, viel de eerste dode. Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland overleed in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De volgende dag viel ook een dode, de dag daarna stierven twee coronapatiënten. Vanaf 14 maart begon het aantal coronadoden hard op te lopen. Tussen 29 maart en 11 april overleden bijna 2000 patiënten. De dodelijkste dag is 2 april, met 178 sterfgevallen, omgerekend meer dan zeven per uur.

Rotterdam telt de meeste sterfgevallen door corona. In de Maasstad zijn ruim 615 inwoners bezweken aan het virus. Verder zijn 430 coronapatiënten uit Amsterdam en 374 besmette personen uit Den Haag gestorven. Daarna volgen Tilburg (209), Utrecht (170), Maastricht (146), Eindhoven en Meierijstad (elk 139), Nijmegen (120) en Breda (108).

Wereldwijd zijn er 25 landen die meer corona-sterfgevallen hebben dan Nederland. De Verenigde Staten zijn koploper met ruim 280.000 doden, in Brazilië zijn meer dan 176.000 inwoners overleden aan het coronavirus en India telt ongeveer 140.000 bevestigde coronadoden. Binnen Europa heeft het Verenigd Koninkrijk de meeste sterfgevallen, ruim 60.000.