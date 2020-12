Amerikaanse diplomaten mogelijk ziek door radiosignalen

Amerikaanse ambassademedewerkers zijn mogelijk ziek geworden door gerichte radiosignalen. Die signalen zijn de waarschijnlijkste verklaring voor de mysterieuze ziekteverschijnselen bij de diplomaten. Vooral de Amerikaanse ambassade in Havana, de hoofdstad van het communistische Cuba, werd getroffen.

De symptomen bij de medewerkers lijken op de effecten van gerichte, gepulseerde zogenoemde radiofrequentie-energie, aldus een rapport van Amerikaanse wetenschappers. Het is de eerste keer dat Washington officieel met een verklaring komt, hoewel die niet eenduidig is. Jarenlang is er gespeculeerd, gezien de aard van de symptomen, de locaties en het stilzwijgen van de Amerikaanse regering.

De ambassade in Havana was een paar jaar geleden zelfs een tijd onderbezet. Diplomaten waren misselijk, duizelig, hadden hoofdpijn of andere onverklaarbare symptomen. De verschijnselen kregen al snel de bijnaam Havana-syndroom. Meer dan veertig Amerikaanse overheidsmedewerkers hadden tussen 2016 en 2018 klachten. Uit China werden Amerikanen naar huis gehaald uit bezorgdheid dat ze soortgelijke symptomen hadden.

Het rapport laat de mogelijkheid open dat andere factoren een rol speelden, waaronder psychologische.