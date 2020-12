Kandidaten pompten al ruim 300 miljoen in Senaatstrijd Georgia

De inwoners van de staat krijgen via de media een lawine aan verkiezingsspotjes over zich heen. ‘Zeker drie op de vier reclamespotjes gaan over de verkiezingen, we worden er gek van”, zegt een man tegen de verslaggever van de zender.

Namens de Democraten nemen Jon Ossoff en Raphael Warnock het op tegen respectievelijk David Perdue en Kelly Loeffler. In de peilingen krijgen de vier nagenoeg evenveel virtuele steun van de kiezers.

Meerderheid

In de staat is op 5 januari een tweede stembusgang gepland om te bepalen wie Georgia gaat vertegenwoordigen in Washington. De twee zetels zijn nu bezet door de Republikeinen. Het resultaat kan beslissend zijn voor de meerderheid, die nu nog Republikeins is. Voor de Democraten is de meerderheid cruciaal om zo het beleid van nieuwgekozen president Joe Biden eenvoudiger door te voeren.

Bij een Republikeinse meerderheid kunnen zij juist veel beleid van de regering Biden tegenhouden. Dat deed die partij ook ook tijdens zes van de acht jaren van het Democratische presidentschap van Barack Obama.

De Republikeinse kandidaten kregen zaterdag steun van president Donald Trump, die de staat bezocht voor een campagnebijeenkomst. Daar herhaalde Trump zijn onbewezen claims dat er grootscheepse fraude is gepleegd bij de door hem verloren presidentsverkiezingen vorige maand. De Democraten kregen afgelopen week steun van Biden en Obama.