Weer recordaantal coronabesmettingen in Rusland

Volgens de autoriteiten zijn er het afgelopen etmaal 457 sterfgevallen in verband met Covid-19 geregistreerd, tegen 508 een dag eerder. Het officiële nationale dodental staat op 43.141. In de Russische hoofdstad Moskou zijn zaterdag de vaccinatiecentra opengegaan. De eerste mensen die zich kunnen laten inenten zijn leraren en mensen die werken in de zorgsector.

Rusland is het eerste land dat op grote schaal gaat inenten tegen het coronavirus, maar wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit over de snelheid waarmee Rusland zijn eigen vaccin lanceert. Het middel Spoetnik V is nog niet volledig getest op veiligheid en werkzaamheid.

Rusland is na de Verenigde Staten, India en Brazilië wereldwijd het land met de meeste besmettingen.