Strengere maatregelen om Koreaanse groei besmettingen te stoppen

De Zuid-Koreaanse regering heeft strengere maatregelen uitgevaardigd in een poging de groei van het aantal coronabesmettingen in te dammen. In de hoofdstad Seoul en omgeving worden de regels voor social-distancing aangescherpt, is een avondklok van kracht vanaf 21.00 uur en is het openbaar vervoer met 30 procent teruggeschroefd na 18.00 uur.