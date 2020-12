OMT-lid De Jong: beter niet versoepelen met kerst

Nu het coronavirus nog zo wijdverspreid is, is het beter om eigenlijk helemaal niet te versoepelen rondom de kerstdagen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. ‘Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen. Maar de politiek speelt ook mee en die maakt afwegingen, dus we zullen zien wat er gebeurt.’

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge houden komende dinsdag een persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Vermoedelijk gaan zij dan in op de regels die tijdens de kerstdagen en oud en nieuw zullen gelden. De Jong wijst erop dat de feestmaand december een maand is waarin het kouder wordt. ‘Virussen verspreiden zich dan over het algemeen makkelijker. Met dit aantal besmettingen en de geringe daling wordt het wel steeds moeilijker om te denken laten we lekker gaan versoepelen rond de kerst en oud en nieuw”, aldus het OMT-lid.

De Jong kan zich voorstellen dat het kerstdiner met wat meer eigen familie zou worden gevierd, maar voegt eraan toe dat het wel een risico blijft. ‘Bij elke samenkomst van mensen heb je kans op verspreiding van het virus.’