Grote brand in loods in Heemskerk

In een loods op een bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg in het Noord-Hollandse Heemskerk heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond de brand rond 04.15 uur en was de brandweer massaal uitgerukt om het vuur te blussen. In het gebouw, dat grotendeels verwoest is door de brand, lagen verfproducten opgeslagen.