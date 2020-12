Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland fors gedaald

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld met een kleine 6000 gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zondagochtend 17.767 nieuwe gevallen gemeld. Zaterdag waren er nog 23.318 besmettingen.