Kerk met Liberty Bell in New York door brand verwoest

Een historische kerk in New York die de Liberty Bell herbergt is zaterdag verwoest door een brand. Het gebouw, dat dateert uit 1892, is de thuisbasis van een congregatie die al bestaat sinds Nederlanders er begin 17e eeuw een nederzetting onder de naam Nieuw-Amsterdam stichtten.

De Middle Collegiate Church brandde zaterdagmorgen vroeg af nadat een brand vanuit een aangrenzend, leegstaand gebouw oversloeg. ‘We zijn er kapot van”, zei predikant Jacqueline J. Lewis. ‘We zijn ontdaan over hoe ons gebouw is verwoest. Onze harten zijn verpletterd zoals onze deuren werden verpletterd. Maar we weten hoe we een kerk moeten zijn en we weten dat God God is, gisteren, vandaag en morgen.’

De klokkentoren herbergt de Liberty Bell, die luidde ter gelegenheid van de geboorte van de Verenigde Staten van Amerika in 1776. Ook klonk die tijdens de inauguraties en dood van Amerikaanse presidenten en voor gebeurtenissen zoals de herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Of de klok het vuur heeft overleefd, is onduidelijk.

Burgemeester Bill de Blasio tweette dat de brand ‘hartverscheurend’ was en zei: ‘We zullen alles doen wat we kunnen om te helpen bij de wederopbouw van het Middle Collegiate.’