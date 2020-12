Frankrijk: onze vissers moeten toegang hebben tot wateren VK

Beaune vertelde het Journal de Dimanche dat Groot-Brittannië niet volledige toegang tot de interne markt van de Europese Unie kan willen, terwijl het anderzijds zijn eigen voorwaarden voor de visserij kan bepalen. ‘We weten dat de dagen van volledige toegang tot visquota in de Britse territoriale wateren voorbij zijn”, zei Beaune tegen het zondagse weekblad. ‘Maar we moeten een grote en blijvende toegang hebben.’

De laatste wanhopige onderhandelingen om een ​​deal te sluiten worden zondag hervat nadat ze vrijdag zijn gestaakt. Er blijven grote verschillen tussen beide partijen op met name het gebied van visserij, eerlijke concurrentie tussen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en de EU en het toezicht op de afspraken.

In de komende dagen zouden beide partijen moeten beslissen of ze doorgaan met onderhandelen in de overtuiging dat een deal binnen bereik is of accepteren dat het eindresultaat geen deal is, zei Beaune. Britse beweringen dat een deal door alle partijen in een dag kan worden bekrachtigd, zijn niet realistisch, voegde hij eraan toe.

Beaune herhaalde de bereidheid van Frankrijk om zijn veto te gebruiken als het een eventuele deal slecht vindt. Gevraagd of er scheuren zijn ontstaan ​​binnen de EU, ook tussen Parijs en Berlijn, zei Beaune dat bondskanselier Angela Merkel het veeleisende standpunt van Frankrijk steunde. ‘De Britse gok van een splitsing binnen de Unie is mislukt”, zei Beaune.