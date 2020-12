Hotel Lekkerkerk ontruimd na brand in sauna

Bij een Fletcher Hotel in het dorp Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard) heeft zaterdagavond brand gewoed in de sauna. Het was uit voorzorg enige tijd ontruimd, waardoor zo’n 50 gasten naar buiten moesten, maakte Brandweer Hollands Midden bekend.

Nadat de brand was geblust konden de gasten terug naar hun (vervangende) kamers. Sommige kamers hebben rookschade. De mogelijke oorzaak van de brand is volgens de brandweer kortsluiting in de sauna.

Bij het ontstaan van de brand waren er geen mensen in de sauna.