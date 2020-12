Schuldeisers geven Suriname uitstel van betaling

Het is de regering van Suriname gelukt bijna vijf maanden uitstel van rentebetaling en aflossing te krijgen voor een lening van 46 miljoen Amerikaanse dollar. De schuldeisers van de zogenoemde Oppenheimer-lening hebben daar zaterdag mee ingestemd. Volgens een regeringsverklaring is uitstel verkregen tot en met 31 maart 2021.

De regering van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk hebben deze obligatielening ‘geërfd’’ van het vorige kabinet onder leiding van Desi Bouterse. Omdat Suriname er economisch erg slecht voor staat en betere tijden nog niet in zicht zijn, is uitstel van betaling gevraagd.

Nu de crediteuren, die zich verenigd hebben, akkoord zijn gegaan met de opschorting van de betaling krijgt de regering wat lucht om andere financiële problemen op te lossen. Bijkomend voordeel is dat er meer dollars in het land blijven. Dat helpt om de economische crisis onder controle te krijgen. In verband daarmee praat de regering ook met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over financiële steun, net als met andere internationale organisaties.

In het persbericht zegt minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, dat hij blij is met de medewerking. ‘We zijn dankbaar dat schuldeisers beseffen hoe diep de financiële problemen van het land zijn en dat we deze problemen willen overwinnen door middel van samenwerking, goodwill en gezonde economische hervormingen. Wij zijn bezig met een gestructureerd plan om de economie weer gezond te maken.’