Minder toeloop op tweede dag massale testcampagne in Oostenrijk

Op de tweede dag van de massale testcampagne in Oostenrijk om corona te bedwingen, zijn veel minder mensen komen opdagen. Toch toonde minister van Defensie Klaudia Tanner zich zaterdag tevreden over de gang van zaken. Ze zei in de Kronen Zeitung dat tot dusver ongeveer 200.000 personen zonder klachten zich hebben gemeld om zich te laten controleren op het gevreesde virus. Dat heeft honderden positieve gevallen opgeleverd.

Omdat het om minder betrouwbare sneltests gaat, zullen de besmette mensen ook nog een PCR-test ondergaan voordat ze in quarantaine gaan. Het leger speelt met de inzet van artsen en verplegend personeel een belangrijke rol in de grootschalige campagne. De Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag 3444 nieuwe infectiegevallen in de laatste 24 uur, honderden minder dan de drie voorgaande dagen.

In Wenen en de deelstaten Tirol en Voralberg begon de actie vrijdag met grote rijen bij de screeningscentra. Dat de toeloop zaterdag aanzienlijk minder was, had onder meer te maken met het slechte weer, met veel sneeuw, ook in de dalen. In Tirol valt dit weekeinde volgens de voorspellingen zeker een meter, hoog in de bergen mogelijks zelfs 3 meter. In Oost-Tirol kwamen zaterdag al 3500 huishoudens zonder stroom te zitten.