Vogelgriep op pluimveebedrijf in Maasland

Bij een pluimveebedrijf in Maasland (Zuid-Hollandse gemeente Midden-Delfland) is vogelgriep vastgesteld. Om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder kan verspreiden, zijn de ongeveer vijfhonderd kippen op het kleinschalige pluimveebedrijf geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zaterdag.

In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven.

Sinds 22 oktober geldt een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven: zij moeten hun kippen binnen houden. De ophokplicht ging in nadat in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene vogelgriep was aangetroffen bij wilde knobbelzwanen. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.