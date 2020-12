Surinaamse president wil onderzoek naar uitspraken Bouterse

Bouterse deed deze uitspraken direct nadat hij maandag voor de Surinaamse krijgsraad een verklaring had afgelegd over zijn kijk op de gebeurtenissen in december 1982 toen vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime vermoord werden. Bouterse was tijdens de zogenoemde Decembermoorden opperbevelhebber van het leger.

De uitspraken over het gebruik van wapens hebben bij een deel van de Surinaamse samenleving voor geschokte reacties gezorgd. Het herinnert hen aan de jaren tachtig toen Bouterse aan de macht was en er geen sprake was van een democratische rechtstaat. Andere Surinamers menen dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden en een onderzoek niet nodig is.