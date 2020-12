Duizenden Armeniërs eisen snel vertrek premier Pasjinian

Het was de grootste demonstratie in het land sinds de afspraak de strijd met Azerbeidzjan over het conflictgebied Nagorno-Karabach te staken. Voor het eerst deden in hoofdstad Jerevan ook vertegenwoordigers van de invloedrijke Armeens Apostolische Kerk mee. De betogers bestempelen Pasjinian als verrader. De oppositie heeft ex-premier Vazgen Manoekjan in beeld. Deze leidde Armenië dertig jaar geleden naar de onafhankelijkheid.

Pasjinian ondertekende bijna een maand geleden met de Russische president Vladimir Poetin en de Azerbeidzjaanse leider Ilham Alijev het vredesverdrag voor de betwiste regio in het zuiden van de Kaukasus. Daarmee werd op 10 november een wapenstilstand van kracht, bewaakt door 2000 Russische soldaten. Armenië deed afstand van behoorlijk grote gebieden. Azerbeidzjan vierde dat als overwinning, veel Armeniërs verwijten de regering capitulatie.