Otten peinst nog na benoeming tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft Henk Otten officieel tot lid van de Tweede Kamer benoemd. Maar de senator denkt voorlopig nog even na over wat hij gaat doen. "Het is een ingewikkelde puzzel."

Otten werd vrijdag door de Kiesraad benoemd en heeft 28 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Hij kan de plek van Theo Hiddema innemen, die de fractie van Forum voor Democratie eind vorige maand verliet.

Het hangt van meerdere factoren af, zegt Otten. Bijvoorbeeld of zich nog meer ontevreden volksvertegenwoordigers van Forum bij zijn fractie in de Eerste Kamer aansluiten. Het gaat om het "totaalpakket, om maximale invloed".

Intensief contact

Hij heeft naar eigen zeggen "intensief contact" met (ex-)volksvertegenwoordigers van Forum in de provincie en in de senaat. FVD in de Eerste Kamer is uiteengevallen. Van een aantal senatoren is nog onduidelijk wat ze gaan doen.

Otten is een van de oprichters van FVD. Hij was vorig jaar lijsttrekker voor de partij bij de Eerste Kamerverkiezingen, maar splitste zich een paar maanden later af na ruzie met Thierry Baudet. Twee andere ontevreden senatoren van FVD sloten zich bij hem aan.

Ledenraadpleging

FVD implodeerde de afgelopen weken. Er was ruzie over rechts-extremistische en antisemitische uitlatingen in de jongerenclub JFVD en ook van Baudet zelf. Er was een grote uitstroom van volksvertegenwoordigers en kandidaat-Tweede Kamerleden.

Na een omstreden ledenraadpleging deze week staat Baudet inmiddels weer aan het roer van Forum. Dat was aanleiding voor de FVD-delegatie in het Europees Parlement om te breken met de partij. Ook FVD'ers in de Provinciale Staten beraden zich nu op hun toekomst.