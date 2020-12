‘Onduidelijkheid rond brexit maakt voorbereiding lastig’

De voortdurende onduidelijkheid over de brexit maakt het voor Nederlandse bedrijven moeilijk om volledig voorbereid te zijn op de komende veranderingen. Dat zegt econoom Bert Colijn van ING. Afgelopen week leek de kans op een handelsakkoord toe te nemen, maar door het staken van de onderhandelingen is een no-dealbrexit nu weer reëler.

Slechts iets meer dan de helft van de bedrijven zegt goed voorbereid te zijn op de brexit. Daarbij tekent de ING-econoom aan dat de coronacrisis ook het nodige vraagt van ondernemingen en dat de aandacht daardoor de afgelopen maanden wat minder uitging naar het Britse vertrek uit de EU.

Overigens wordt de Nederlandse economie volgens het Economisch Bureau van ING geraakt door de brexit, of er nu wel of geen handelsakkoord wordt gesloten. Als er een akkoord komt, komen er wel weer douaneformaliteiten die vanaf 1 juli volgend jaar aan beide zijden van de grens volledig in werking zijn. Ook is het Britse pond sinds de stemming voor de brexit al verzwakt ten opzichte van de euro, waardoor Nederlandse producten relatief duurder zijn geworden.

Komt er geen deal en komen er dus heffingen, dan worden vooral exporteurs van voedsel en agrarische producten getroffen. Op die producten wil het Verenigd Koninkrijk de hoogste invoerbelasting heffen. Ook kleding wordt relatief zwaar belast, net als transportmiddelen.