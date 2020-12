Grootschalige vaccinatiecampagne in Moskou begonnen

In de Russische hoofdstad Moskou is zaterdag begonnen met grootschalige vaccinaties tegen het coronavirus. Het door Russische wetenschappers ontwikkelde vaccin Spoetnik V wordt in zeventig klinieken toegediend. Als eersten zijn werknemers uit het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening aan de beurt. In de metropool van 12 miljoen inwoners hebben duizenden mensen hiervoor een afspraak gemaakt.

De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig. Iedereen die veel contact heeft met anderen in zijn werk en dus aan een bepaald risico wordt blootgesteld, kan de komende tijd worden gevaccineerd. Na de eerste dosis is na 21 dagen een tweede injectie nodig. Moskou registreerde zaterdag 7993 nieuwe coronagevallen, meer dan ooit op een dag.

Deze maand moeten ongeveer twee miljoen doses worden toegediend. Rusland heeft echter problemen met de productie van het vaccin in grote hoeveelheden. Volgens het Kremlin heeft de 68-jarige president Poetin zich nog niet laten vaccineren.

Uur

De inentingen in Moskou duren volgens de autoriteiten ongeveer een uur per persoon. De eerste tien minuten is een medische controle, daarna wordt in een kwartier gewerkt aan de bereiding van het vaccin, dat in bevroren toestand wordt bewaard. De gevaccineerde personen moeten vervolgens nog ongeveer een half uur onder medisch toezicht blijven.

Vicepremier Tatiana Golikova zei vrijdag dat het 42 dagen zou duren voordat de immuniteit voor het coronavirus zich ontwikkelt na de inenting. In deze periode bestaat er nog steeds gevaar voor besmetting met het virus. Zij adviseerde om na de vaccinatie voor deze periode het contact met de buitenwereld te beperken en geen alcohol te drinken.

De eerste

Rusland is het eerste land ter wereld dat een vaccin voor wijdverbreid gebruik goedkeurde en heeft al tienduizenden vrijwilligers ingeënt. Ook ontwikkelt het land andere vaccins. De effectiviteit van Spoetnik V wordt geschat op 95 procent. Onafhankelijke studies over het vaccin zijn echter nog niet bekend.

Rusland is een van de landen die wereldwijd het meest door de pandemie worden getroffen. Zaterdag registreerde het land een recordaantal van 28.782 nieuwe besmettingen op een dag, Het totaalaantal komt daarmee op 2.431.731. Volgens de autoriteiten zijn er de afgelopen dag 508 sterfgevallen in verband met Covid-19 bijgekomen, waarmee het officiële nationale dodental op 42.684 staat.