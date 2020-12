Franse oud-president Giscard d’Estaing in besloten kring begraven

Familie en mensen uit zijn naaste omgeving hebben zaterdagmorgen in een intieme begrafenisdienst afscheid genomen van de Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing. Dat gebeurde in zijn geboortedorp Authon in Midden-Frankrijk.

Giscard d’Estaing overleed woensdag op 94-jarige leeftijd aan Covid-19. Het was zijn wens om een kleinschalige afscheidsceremonie te houden, die door ongeveer veertig mensen werd bijgewoond. Zijn kist werd in Franse en Europese vlaggen gedrapeerd de Saint-Hilairekerk in Authon binnengedragen.

De oud-president wordt begraven naast zijn dochter Jacintha die in 2018 overleed, op een privéterrein van de familie in de buurt van de begraafplaats van Authon. Frankrijk zal woensdag een dag van nationale rouw houden.

President d’Estaing

De centrumrechtse Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981. Zijn opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar september. De uitvaart van Chirac was ook de laatste keer dat Giscard d’Estaing in het openbaar werd gezien.

Onder Giscard d’Estaing heeft Frankrijk grote stappen gezet op het gebied van kernenergie, hogesnelheidstreinen en gelegaliseerde abortus. Hij gold ook als een van de architecten van de Europese eenwording.

Aanklagers openden in mei nog een onderzoek naar de voormalige leider, nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d’Estaing ontkende de beschuldiging.