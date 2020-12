FNV wil vast baan als norm en hoger minimumloon

‘De vaste baan als norm geeft inkomenszekerheid. Dan kunnen mensen een huis kopen. De laagste lonen moeten omhoog door de verhoging van het minimumloon, de uitkeringen moeten dat volgen. De AOW gaat dan ook extra omhoog. Het midden- en kleinbedrijf profiteert, want deze mensen geven hun geld uit in winkels, bij de winkel om de hoek”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in de Volkskrant.

Als het aan de bond ligt, wordt flexwerk alleen nog gebruikt om pieken in de productie te verwerken en bij vervanging van zieken. Schijnzelfstandigen, die eigenlijk als goedkope arbeidskracht in organisaties meedraaien, moeten een vast contract krijgen. Ruim een miljoen flexwerkers en schijnzelfstandigen moet de komende vier jaar een vaste baan krijgen, stelt de FNV.

‘De coronacrisis maakt voor iedereen duidelijk dat het niet goed gaat. Er is sprake van een grote sociale crisis. De zwaksten, de flexwerkers en schijnzelfstandigen, kregen het meteen voor de kiezen. Zij raakten hun werk kwijt. Er is nog een vervolg op komst met reorganisaties die mensen met vast werk gaan raken”, aldus Elzinga. ‘Nu is het door corona voor iedereen duidelijk dat het anders moet. De FNV pleit al jaren voor een hoger minimumloon, nu heeft iedereen het erover. We moeten het ijzer smeden nu het heet is. Geen woorden maar daden.’