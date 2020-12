Regering Trump verlengt deadline TikTok niet

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de populaire filmpjesapp TikTok, krijgt geen uitstel meer van de Amerikaanse regering om zijn activiteiten in de Verenigde Staten af te stoten. Wel zullen de gesprekken tussen het bedrijf en de overheid over de gedwongen verkoop blijven doorgaan, melden bronnen aan persbureau Reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump zou persoonlijk de beslissing hebben genomen om geen extra verlengingen meer goed te keuren tijdens een vergadering van hoge Amerikaanse functionarissen, aldus een persoon die over de vergadering werd ingelicht. De regering had eerder een verlenging van 15 dagen en 7 dagen afgegeven van de oorspronkelijke deadline van 90 dagen, die 12 november was, in opdracht van Trump. De laatste deadline liep vrijdag af.

Het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar, terwijl het Witte Huis geen commentaar gaf. TikTok weigerde commentaar te geven.

ByteDance voert over de kwestie ook nog een rechtszaak bij het Amerikaanse hof van beroep. Daar kregen de Chinezen te horen dat ze nog tot 14 december de tijd hebben om bepaalde documenten in te dienen in hun bezwaarprocedure. Er lopen dus meerdere deadlines door elkaar heen.

De app met meer dan 100 miljoen Amerikaanse gebruikers ligt al enige tijd zwaar onder vuur in de VS. Volgens Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via ByteDance bij de Chinese overheid terechtkomen. Hij eiste daarom dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht.