Amerikaanse bedrijven maken zich op voor verspreiding vaccins

Autofabrikant Ford heeft zijn eigen diepvriezers besteld, terwijl vleesverwerkingsgigant Smithfield zegt dat het klaar is om koelcellen in zijn slachthuizen ter beschikking te stellen voor de uitrol van vaccins. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het isoleren van containers, draaien al weken overuren.

De Amerikaanse logistieke gigant UPS produceert 500 kilo droogijs per uur in zijn depots en heeft draagbare vriezers ontwikkeld die de vaccins kunnen opslaan bij temperaturen tussen -20 en -80 graden Celsius. Maar ook bedrijven die niet direct verband houden met de productie, opslag of transport van vaccins, zijn druk in de weer.

‘We hebben de mogelijkheden en capaciteit van onze vriezers beoordeeld en zijn bereid gezondheidsinstanties te helpen als de opslagcapaciteit beperkt wordt”, zei Keira Lombardo, een van de directeuren van vleesgigant Smithfield. De vleesverpakker, die in een aantal van zijn Amerikaanse slachthuizen te maken kreeg met een groot aantal coronagevallen, zegt dat het nu klaar staat om de autoriteiten te helpen het vaccin te distribueren. Met name aan arbeiders in de landbouw- en voedselvoorzieningssector, zei Lombardo.

Ford heeft tien ultrakoude vriezers besteld in afwachting van de komst van vaccins, om ze aan te bieden aan werknemers die ze willen hebben wanneer ze beschikbaar zijn. Toen het virus zich in het voorjaar in de Verenigde Staten begon te verspreiden, moest het bedrijf zijn fabrieken tijdelijk sluiten. De autofabrikant heeft sindsdien zijn activiteiten hervat, maar met strikte gezondheidsmaatregelen. ‘De gezondheid en veiligheid van ons personeel is onze topprioriteit”, vertelde een woordvoerder.

General Motors is nog niet zo ver gegaan, maar zei dat het in contact was met Amerikaanse overheidsinstanties en gezondheidsfunctionarissen om ‘waar nodig te coördineren wanneer de distributieplannen beschikbaar worden gesteld”.