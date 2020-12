Lekker in je vel, met je vel

Deze en andere vragen over een hygiënische huid komen ter sprake in Schoon, het nieuwste boek van arts en journalist James Hamblin. Hij heeft onder anderen gesproken met dermatologen en schoonheidsspecialisten om erachter te komen wat ‘schoon zijn’ inhoudt.



Hamblin legt, mede dankzij zijn journalistieke achtergrond, op een toegankelijke manier uit wat er op onze huid gebeurt. Hij brengt de zin en onzin van huidverzorging in kaart en geeft verrassende feitjes mee aan de lezer. Wist je bijvoorbeeld dat je huid het grootste orgaan van je lichaam is? Als je andere feiten zoals deze wil weten en hoe je je grootste orgaan het beste kunt verzorgen, dan is Schoon misschien iets voor jou.

n.a.v. Schoon, James Hamblin

