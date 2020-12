Interim-voorzitter Van der Linden: nacht slapen over rol bij FVD

Tijdelijk Forum voor Democratie-voorzitter Lennart van der Linden wil even een ‘nachtje slapen’ voordat hij een besluit neemt over zijn rol bij de partij. Hij weet nog niet of hij voor Forum politiek actief blijft. Daarover zal hij op korte termijn een knoop doorhakken, zegt de interim-voorzitter na het omstreden referendum over boegbeeld Thierry Baudet.

Hoewel hij stopt als bestuurslid, denkt Van der Linden in de Eerste Kamer te blijven. Of dat voor Forum zal zijn, wil hij nog niet zeggen. Een groot deel van de Senaatsfractie splitste zich al af. ‘Over vervolgstappen wordt binnenkort wel meer duidelijk”, zegt hij.

‘Het waren echt hectische weken. Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor de partij”, zegt Van der Linden. Het referendum ging om de vraag of Baudet partijleider moest blijven. De leden hebben in groten getale voor gestemd, wat betekent dat hij de leiding krijgt over het voordragen van een nieuw bestuur. Van der Linden nam het voorzitterschap over nadat Baudet dit had neergelegd.

Forum implodeerde de afgelopen weken, met het vertrek van een groep prominente leden en vele afsplitsingen tot gevolg. Ook ontstond er een breuk in het bestuur, tussen Van der Linden en medebestuurder Rob Rooken enerzijds en Baudet en bestuurslid Olaf Ephraim anderzijds. Om de patstelling te doorbreken, besloot het bestuur een referendum te houden, waarin leden wordt gevraagd of ze Baudet als partijleider willen houden.

‘Ik ben blij met hoe het referendum is gelopen”, zegt Van der Linden. ‘Het is snel gegaan, en vrij betrouwbaar. Er is nu een duidelijke uitslag.’