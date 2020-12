Opnieuw gesprekken met advocaten opgenomen in gevangenissen

Opnieuw heeft justitie per abuis vertrouwelijke telefoongesprekken opgenomen tussen gedetineerden en hun advocaten. Dat komt door een nieuwe fout in het telefoniesysteem in de gevangenis. Het gaat over een periode van acht maanden om 321 gesprekken, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De opgenomen gesprekken zijn meteen gewist en het systeem is aangepast. De minister betreurt de situatie.

Eind vorig jaar kwam aan het licht dat tussen 2013 en 2018 ongeveer 25.000 gesprekken tussen advocaten en hun cliënten waren opgenomen. Dat kwam door programmeerfouten in het telefoonsysteem dat in bijna alle gevangenissen wordt gebruikt. Dekker nam de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over.

Maar medio september ontdekte een medewerker van het Justitieel Complex Schiphol bij toeval dat hij toch meeluisterde met een geheimhoudingsgesprek. Uit onderzoek bleek dat de gedetineerde een telefoonnummer van 13 cijfers had ingedrukt in plaats van 10 cijfers. Volgens Dekker herkende het systeem daardoor niet het nummer van het advocatenkantoor.

Programmeerfout

Daarop heeft de leverancier de hele database onderzocht op gesprekken die waren opgenomen waarbij meer dan 10 cijfers waren ingetoetst. Daaruit kwamen 321 opgenomen gesprekken met advocaten naar voren. De advocaten zijn daarover ingelicht.

Het systeem is daarop aangepast, maar deze week bleek dat ook in die wijziging een programmeerfout zat, schrijft Dekker. Daardoor konden geheime gesprekken naar internationale nummers worden opgenomen. Dat is overigens niet gebeurd, is na nieuw onderzoek gebleken, aldus Dekker.