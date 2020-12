Amerikaans parlement zet eerste stap naar legale cannabis

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er in meerderheid mee akkoord dat de softdrugs die onder de verzamelnaam cannabis vallen uit het strafrecht worden gehaald. Van de aanwezigen stemden 228 parlementariërs voor en 164 tegen.

Het voorstel van het door Democraten beheerste Huis in Washington zou de federale justitie ontdoen van de verplichting deze softdrugs in het vizier te houden en mogelijk leiden tot het schrappen van talrijke strafbladen van mensen die door federale rechters zijn veroordeeld wegens delicten rond wiet of hasj.

De stemming is volgens waarnemers echter slechts een stap in de richting van decriminalisering van cannabis. Het zou de straks Democratische president Joe Biden kunnen aanzetten tot actie op dit gebied. In de Senaat, de andere kamer van het parlement, is nog geen meerderheid voor deze stap in zicht.

Biden en Harris

Zowel Biden als zijn vicepresident Kamala Harris heeft een loopbaan achter zich waarin ze erg ‘tough-on-crime’ (hard tegen de misdaad) zijn geweest, maar Biden nam in de jongste campagne om president te worden dit jaar veel gematigde standpunten in. Harris is ook voorstander van legalisering van softdrugs. Ze heeft beklemtoond dat de veroordelingen wegens relatief lichte vergrijpen die met marihuana te maken hadden, het leven van de veroordeelden buitensporig veel schade hebben berokkend.

Een aantal deelstaten is zelf al overgegaan tot legalisering van marihuana.