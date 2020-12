FVD’ers in Brussel breken met partij en gaan zelfstandig verder

De Europarlementariërs van Forum voor Democratie breken met hun partij nu Thierry Baudet aanblijft als FVD-leider. De driekoppige FVD-delegatie in het Europees Parlement gaat zelfstandig verder, laat zij weten.

Driekwart van de stemmers koos in een omstreden referendum ten gunste van Baudet, maakte de partij vrijdagavond bekend. De Brusselse voorman Derk Jan Eppink had al aangekondigd dat die uitkomst voor hem en zijn collega’s de deur dicht zou doen. ‘Dan verklaren wij ons onafhankelijk”, zei Eppink. Ze nemen Baudet niet alleen kwalijk dat die volgens hen te weinig deed om antisemitisme in de jongerenbeweging van de partij tegen te gaan, maar ook dat die FVD omsmeedde tot ‘een sektarische beweging’ onder ‘een soort messias”.

Behalve Eppink zitten ook Rob Roos en Rob Rooken voor FVD in het Europees Parlement.