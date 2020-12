Baudet staat ‘open voor gesprekken met twijfelaars’

Oprichter van Forum voor Democratie Thierry Baudet is blij met de ‘overweldigende uitslag’ van het referendum over zijn positie. Hij wil graag door met zijn partij en richt zich op de verkiezingen. ‘We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars”, zegt Baudet in een statement.