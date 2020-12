Baudet wint FVD-referendum met driekwart stemmen

Thierry Baudet heeft het omstreden referendum over zijn positie gewonnen. Driekwart van de leden van Forum voor Democratie die hebben gestemd, geven aan dat ze hem als partijleider willen, meldt de partij op Twitter. De partij stelt dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht. Het referendum verliep allesbehalve vlekkeloos en verschillende FVD-politici spraken zich er tegen uit.

Baudet blijft dus partijleider, maar de top van de partij is tot op het bot verdeeld. Een grote groep prominente leden besloot de partij te verlaten nadat was gebleken dat leden van de jongerentak JFVD zich antisemitisch zouden hebben uitgelaten. Bovendien werden de schuldigen niet uit de jongerenafdeling gezet, maar kwamen ze juist op belangrijke posities.

De Europese fractie kondigde aan zich af te splitsen van de partij als Baudet de ledenraadpleging zou winnen.

Ledenvergadering

De Overijsselse Fractieleider Johan Almekinders, de Utrechtse fractievoorzitter Wouter Weijers en kandidaat-Kamerlid Jan-Cees Vogelaar stappen naar de rechter wegens het referendum. Het referendum is volgens hen niet geldig, omdat het niet in de partijregels staat. Bovendien hebben eventuele tegenkandidaten geen tijd gehad om zich aan te melden.

Na het referendum wil het bestuur dat er een ledenvergadering komt over de samenstelling van het bestuur. Het bestuur, waar Thierry Baudet ook deel van uitmaakte, is ook verdeeld over de toekomst van de partij. Het referendum moest juist een einde maken aan de onenigheid.