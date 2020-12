Drukte winkelend publiek in Rotterdam valt mee

Het valt momenteel mee met de drukte bij de winkels in het centrum van Rotterdam. Volgens de woordvoerder van Aboutaleb is de drukte ‘beheersbaar.’ ‘Het is rustiger dan met Black Friday en ook qua jongeren is het rustig momenteel.’

De winkels in de binnenstad sluiten vrijdagavond eerder, een maatregel die burgemeester Ahmed Aboutaleb instelde om drukte zoals op Black Friday te voorkomen. Een week geleden was het op Black Friday extreem druk in de stad en sloot de gemeente de winkels in het centrum voortijdig omdat het winkelend publiek niet voldoende afstand kon houden. Ook kwamen jongeren massaal samen in het centrum en gooiden met vuurwerk.

Om dat soort taferelen te voorkomen besloot Aboutaleb de winkels deze vrijdag om 19.00 uur te sluiten. Wie om die tijd al in de winkel is mag tot 20.00 uur blijven. Eerder wilde hij de winkels om 18.00 uur dicht hebben, maar na bezwaren van de gemeenteraad kwam hij daar op terug. Ook riep de gemeente op om inkopen eerder op de dag te doen.