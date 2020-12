KLM en Delta komen met vluchten met coronatests

Voor reizigers vanuit Atlanta betekent de uitgebreide testperiode dat als ze na aankomst op Schiphol negatief getest worden, ze niet in quarantaine hoeven. Daarvoor moeten ze dan wel vijf dagen voor aankomst in Nederland een negatieve test hebben laten doen en vervolgens in zelfisolatie zijn gegaan. Voor het aan boord gaan in Atlanta moeten ze ook een snelle coronatest ondergaan.

Delta, KLM en Schiphol hebben de test opgezet met steun van de Nederlandse overheid. Tijdens de test en daarna wordt gekeken of mensen zich beter aan de quarantaineregels houden en of de test kan worden voortgezet. Het ministerie benadrukt dat het inreisverbod voor de Europese Unie voor niet-essentiële reizen van kracht blijft.