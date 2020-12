Celstraf geëist tegen baas van sekshuis Yab Yum

Het OM wil dat de bv Yab Yum, waarvan V. bestuurder is, een boete van een kwart miljoen betaalt. De panden aan het Singel en de Spuistraat in de Amsterdamse binnenstad moeten, evenals de merkenrechten, door de rechter verbeurd worden verklaard.

De gemeente Amsterdam trok in 2007 de exploitatievergunning van het beroemde sekshuis in omdat de Amsterdamse afdeling van motorclub Hells Angels er feitelijk de scepter zwaaide. Sindsdien is Yab Yum niet meer in bedrijf.

Zetbaas

Hennie V. nam de exploitatierechten en de panden van de club in 1999 over van toenmalig eigenaar Theo Heuft. Volgens het OM heeft V. veel minder voor de panden betaald dan de geldende marktprijs.

Heuft werd bedreigd en afgeperst door de beruchte criminelen Sam Klepper en John Mieremet en gedwongen tot verkoop van de club, aldus het OM. Volgens het OM is V. ingezet als ‘zetbaas”, omdat Yab Yum niet rechtstreeks aan Klepper en Mieremet kon worden overgedragen, gezien hun banden met de Hells Angels. Klepper en Mieremet zijn beiden geliquideerd, in respectievelijk 2000 en 2005.

V. wist van de hoed en de rand en heeft de afpersing en de gedwongen overname van de club gefaciliteerd, zegt justitie.